UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Красавица: Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки

Автор: Lite

Украинская певица Джамала выступила в поддержку украинских брендов одежды - и оделась в них с ног до головы.

В своем Instagram певица демонстрирует стильный зимний лук.

Популярные новости
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021

Певица показала, как носить актуальные широкие брюки и с чем их комбинировать. Джамала выбрала черную стильную рубашку-жакет и заправила ее в брюки. Из обуви певице пришлись по душе белые шнурованные ботинки на толстой подошве. Такой образ певицы очень понравился ее поклонникам, они засыпали ее комплиментами.

"Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі. Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week! Дивилася, слідкую, люблю. А у вас у гардеробі яке співвідношення речей від українських дизайнерів?", - спросила певица у фанатов.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что люди часто демонстрируют, на их взгляд, "модные решения", которые, на самом деле, просто безжалостно портят любой лук. Смотрите, что точно испортит любой образ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецДжамала
Читайте также
Можно смотреть вечно: Юлия Санина в маленьком черном платье и с ярким макияжем взорвала сеть красотой
Полякова обидела Тину Кароль, Мэнсон попал в секс-скандал, жениха Лопес подозревают в измене: топ громких новостей недели
Прогноз погоды