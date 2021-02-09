Красуня: Джамала показала, як носити і з чим комбінувати трендові широкі штани

Українська співачка Джамала виступила в підтримку українських брендів одягу - і одяглася в них з ніг до голови.
У своєму Instagram співачка демонструє стильний зимовий лук.
Співачка показала, як носити актуальні широкі штани і з чим їх комбінувати. Джамала вибрала чорну стильну сорочку-жакет і заправила її в брюки. Із взуття їй припали до душі білі шнуровані черевики на товстій підошві. Такий образ співачки дуже сподобався її прихильникам, вони засипали її компліментами.
"Це пост-нагадування, що варто обирати речі українських дизайнерів, бо вони в нас найкращі. Вітаю всіх своїх друзів-дизайнерів з завершенням Ukrainian Fashion Week! Дивилася, слідкую, люблю. А у вас у гардеробі яке співвідношення промов від українських дизайнерів?", - запитала співачка у фанатів.
Нагадаємо, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, що люди часто демонструють, на їх погляд, "модні рішення", які, насправді, просто безжально псують будь-який лук. Дивіться, що точно зіпсує будь-який образ.