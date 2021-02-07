Красавица и хозяйка: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным нарядом и поделилась простым рецептом чизкейка

Украинская ведущая Лилия Ребрик знает: когда за окном мороз, лучше оставаться дома, с семьей. И еще, желательно, чтобы на кухне было что-то вкусненькое.
Вот, к примеру, рецепт "быстрого кекса", который готовится за пять минут - и можно смотреть какой-то интересный фильм с чаем и сладким угощением.
Не хочется кекса? Тогда можно приготовить чизкейк! Ребрик поделилась со своими фолловерами ярким снимком в стильном наряде: персиково-бежевые брюки и рубашка отлично подходят к изысканным серьгам и рубашке. Под снимком ведущая дала простой рецепт чизкейка.
"Наступний тиждень буде морозний, сніжний і холодний! Про це попереджають синоптики. У деяких містах погода почне псуватися вже сьогодні. А Київ наздожене у понеділок. Тому раджу починати вже цих вихідних запасатися калоріями, щоб гідно протистояти холоду весь наступний робочий тиждень. Влаштуйте собі чорно-білі солодкі (чізкейкові) суботу і неділю", - написала Лилия.
- Подрібнене шоколадне печиво - 1,5 стакани;
- Розтоплене вершкове масло - 4 ст. л.;
- Вершковий сир - 450 г;
- Цукрова пудра - 1,5 чашки;
- Збиті вершки - 3 чашки.
І головна умова - їжте на здоров’я і в задоволення! Бо завтра ж поділюся секретом - як позбутися калорій, які ви наїли!", - пообещала ведущая.
Напомним, недавно Ребрик поделилась секретом воспитания дочери-подростка. Когда малышка захочет слишком дорогой телефон, ответьте ей так.