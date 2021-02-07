Красавица и хозяйка: Лилия Ребрик восхитила сеть стильным нарядом и поделилась простым рецептом чизкейка

Украинская ведущая Лилия Ребрик знает: когда за окном мороз, лучше оставаться дома, с семьей. И еще, желательно, чтобы на кухне было что-то вкусненькое.

Вот, к примеру, рецепт "быстрого кекса", который готовится за пять минут - и можно смотреть какой-то интересный фильм с чаем и сладким угощением.

Не хочется кекса? Тогда можно приготовить чизкейк! Ребрик поделилась со своими фолловерами ярким снимком в стильном наряде: персиково-бежевые брюки и рубашка отлично подходят к изысканным серьгам и рубашке. Под снимком ведущая дала простой рецепт чизкейка.

"Наступний тиждень буде морозний, сніжний і холодний! Про це попереджають синоптики. У деяких містах погода почне псуватися вже сьогодні. А Київ наздожене у понеділок. Тому раджу починати вже цих вихідних запасатися калоріями, щоб гідно протистояти холоду весь наступний робочий тиждень. Влаштуйте собі чорно-білі солодкі (чізкейкові) суботу і неділю", - написала Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Рецепт чизкейка от Лилии Ребрик

- Подрібнене шоколадне печиво - 1,5 стакани;

- Розтоплене вершкове масло - 4 ст. л.;

- Вершковий сир - 450 г;

- Цукрова пудра - 1,5 чашки;

- Збиті вершки - 3 чашки.

"Добре подрібнене шоколадне печиво змішайте з маслом, щоб вийшла однорідна маса.

Викладіть її у форму для випікання і сформуйте рівну корочку, покладіть у холодильник на 10 хвилин.

Збийте міксером на великій швидкості вершковий сир.

До сиру додавайте цукрову пудру по 0,5 стакани - збиваючу спочатку на низькій, а потім - на високій швидкості.

До збитих сиру і пудри додайте вершки і добряче перемішайте. Покладіть у форму з корочкою і розрівняйте ложкою.

Накрийте харчовою плівкою і поставте на 2 години у морозилку, а потім - у холодильник на всю ніч.

Перед подачею дайте чизкейку постояти 10-15 хвилин за кімнатної температури.

І головна умова - їжте на здоров’я і в задоволення! Бо завтра ж поділюся секретом - як позбутися калорій, які ви наїли!", - пообещала ведущая.

Напомним, недавно Ребрик поделилась секретом воспитания дочери-подростка. Когда малышка захочет слишком дорогой телефон, ответьте ей так.