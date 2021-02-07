Красуня і господиня: Лілія Ребрик захопила мережу стильним вбранням і поділилася простим рецептом чізкейку

Українська ведуча Лілія Ребрик знає: коли за вікном мороз, краще залишатися вдома, з родиною. І ще, бажано, щоб на кухні було щось смачненьке.
Ось, наприклад, рецепт "швидкого кексу", який готується за п'ять хвилин - і можна дивитися якийсь цікавий фільм з чаєм і солодким частуванням.
Не хочеться кексу? Тоді можна приготувати чізкейк! Ребрик поділилася зі своїми фоловерами яскравим знімком у стильному вбранні: персиково-бежеві брюки і сорочка відмінно підходять до вишуканих сережок і сорочки. Під знімком ведуча дала простий рецепт чізкейку.
"Наступний тиждень буде морозний, сніжний і холодний! Про це попереджають синоптики. У деяких містах погода почне псуватися вже сьогодні. А Київ наздожене у понеділок. Тому раджу починати вже на цих вихідних запасатися калоріями, щоб гідно протистояти холоду весь наступний робочий тиждень. Влаштуйте собі чорно-білі солодкі (чізкейкові) суботу і неділю", - написала Лілія.
- Подрібнене шоколадне печиво - 1,5 стакани;
- Розтоплене вершкове масло - 4 ст. л.;
- Вершковий сир - 450 г;
- Цукрова пудра - 1,5 чашки;
- Збиті вершки - 3 склянки.
І головна умова - їжте на здоров'я і в задоволення! Бо завтра ж поділюся секретом - як позбутися калорій, які ви наїли!", - пообіцяла ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Ребрик поділилася секретом виховання дочки-підлітка. Коли мала захоче занадто дорогий телефон, відповідайте їй так.