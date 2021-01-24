Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк - не просто телезвезда, она также мотиватор для подписчиков ее микроблога, а это, можно сказать, отдельная работа.

Леся часто вдохновляе поклонников стильными нарядами. Например, в одном из последних постов ведущая выставила фото, на которых она позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

А сейчас Леся уехала отдыхать на Мальдивы: ведущая запостила яркие снимки природы - и собственное селфи в том числе. С тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана.

Фолловеры назвали любимую ведущую настоящей русалочкой, порадовались, что она выбравалась на отдых, - и даже пожелали ей найти свою любовь, хотя Леся часто говорит, что ее сердце пока не свободно.

Вы очень красивая

Милашка

Красотка наша

Боже, яка красива

Русалятко

Напомним, Леся призналась, что она живет с меценатом Рафиком, но все равно Никитюк активно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".