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Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана

Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк - не просто телезвезда, она также мотиватор для подписчиков ее микроблога, а это, можно сказать, отдельная работа.

Леся часто вдохновляе поклонников стильными нарядами. Например, в одном из последних постов ведущая выставила фото, на которых она позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

А сейчас Леся уехала отдыхать на Мальдивы: ведущая запостила яркие снимки природы - и собственное селфи в том числе. С тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана.

Фолловеры назвали любимую ведущую настоящей русалочкой, порадовались, что она выбравалась на отдых, - и даже пожелали ей найти свою любовь, хотя Леся часто говорит, что ее сердце пока не свободно.

  • Вы очень красивая
  • Милашка
  • Красотка наша
  • Боже, яка красива
  • Русалятко

Напомним, Леся призналась, что она живет с меценатом Рафиком, но все равно Никитюк активно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".

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Новости Украины Леся Никитюкведущая