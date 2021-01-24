Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океану

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк - не просто телезірка, вона також мотиватор для фоловерів її мікроблогу, а це, можна сказати, окрема робота.
Леся часто надихає шанувальників стильними нарядами. Наприклад, в одному з останніх постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці. Як носити наймоднішу частина зимового гардеробу 2021.
А зараз Леся поїхала відпочивати на Мальдіви: ведуча запостила яскраві знімки природи - і власне селфі в тому числі. З тропічною квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану.
Нагадаємо, Леся зізналася, що вона живе з меценатом Рафіком, але все одно Никитюк активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".