Красуня-русалка: Леся Нікітюк підкорила мережу яскравим фото з відпочинку на березі океану

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк - не просто телезірка, вона також мотиватор для фоловерів її мікроблогу, а це, можна сказати, окрема робота.

Леся часто надихає шанувальників стильними нарядами. Наприклад, в одному з останніх постів ведуча виставила фото, на яких вона позує в стильній хутряному капелюшку-панамці. Як носити наймоднішу частина зимового гардеробу 2021.

А зараз Леся поїхала відпочивати на Мальдіви: ведуча запостила яскраві знімки природи - і власне селфі в тому числі. З тропічною квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану.

Фолловери назвали улюблену ведучу русалонькою, пораділи, що вона выбравалась на відпочинок, - і навіть побажали їй знайти своє кохання, хоча Леся часто каже, що її серце поки не вільне.

Ви дуже гарна

Милашка

Красуня наша

Боже, яка гарна

Русалятко

Нагадаємо, Леся зізналася, що вона живе з меценатом Рафіком, але все одно Никитюк активно зазивають стати учасницею шоу "Холостячка".