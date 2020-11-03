Красива до безумства: Катерина Кухар показала стройные ножки в изысканном наряде

Екатерина Кухар - одна из самых популярных телеперсон, а еще - одна из самых очаровательных, по мнению многочисленной армии поклонников. Судья шоу "Танцы со звездами" не забывает их радовать на своей странице в Instagram, даже когда выпуск программы уже позади. Недавно Кухар покорила поклонников снимком для известного украинского издания.

А на этот раз в своем микроблоге Екатерина предстала в стильном образе, который для нее создали стилисты проекта главного паркета страны. Кухар позирует в пикантных позах в обтягивающем платье мятного цвета, а на одном из снимков она интригующе оголила свои ноги, чем вызвала бурю восторга у своих фолловеров.

"Мир принадлежит сильным, мой друг..." В десятом эфире @tanci1plus1 участникам удалось окунуть нас в потусторонний мир... Мы отправились с вами в мистическое путешествие и получили убийственное удовольствие! У нас осталось 4 эфира и гонку на выживание можно считать открытой!

И на правах #nurseRatched я оставляю для всех одну полезную рекомендацию: почувствуйте возможности своего тела, экспериментируйте и дайте нам зрелищ, которых еще не видел этот паркет!", - написала Кухар.

Катерина Кухар в стильном наряде (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фолловеры засыпали свою любимицу комплиментами, особенно им понравились ножки судьи, а еще они поудивлялись, куда смотрят голливудские режиссеры, ведь такая красота "пропадает".

Напомним, недавно на странице Катерина вновь вызвала бурную реакцию среди ее фолловеров. Прима-балерина написала длинный пост, сопроводив его роскошным снимком. Она примерила изысканное платье бежевого оттенка. С тонким поясом на талии, открытыми плечами, расшитое бисером и украшенное аппликацией в виде тонких веточек, оно сделало стройное тело теледивы просто совершенным. Образ завершили украшение из перьев на голове, подвески на шее, макияж с акцентом на глаза и роскошная укладка.