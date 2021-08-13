Красива, как никогда: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в трендовом наряде

Дженнифер Лопес выглядела элегантно и стильно, примерив одно из самых модных сочетаний этого лета: широкие белые брюки классического кроя, а также серый топ. Дополнили их объемная двухцветная сумка, а также бежевые босоножки. Из аксессуаров звезда подобрала несколько золотых цепочек, неброские серьги и браслет. Волосы она уложила в простую укладку, а макияж выполнила с помощью средств своей новой линии - в золотистых оттенках.

Дженнифер Лопес с дочкой (фото: скрин instagram.com/elle_russia)

Образ певицы оценили поклонники по всему миру. Фанаты уверены, что сейчас Дженнифер выглядит красивой, как никогда ранее.

Напомним, отношения с Беном Аффлеком певица не комментирует. Но на свой день рождения она выложила совместное фото с актером, которое говорит само за себя. Тем не менее, многие до сих пор сомневаются в правдивости романа звезд, считая их пиаром. При этом звезды то и дело появляются на фото папарацци за романтическими прогудками и путешествиями.