Красива, як ніколи: Дженніфер Лопес захопила витонченою фігурою в трендовому вбранні

Дженніфер Лопес виглядала елегантно і стильно, примірявши одне з наймодніших поєднань цього літа: широкі білі штани класичного крою, а також сірий топ. Доповнили їх об'ємна двоколірна сумка, а також бежеві босоніжки. З аксесуарів зірка підібрала кілька золотих ланцюжків, непомітні сережки і браслет. Волосся вона поклала в просту укладку, а макіяж виконала за допомогою засобів своєї нової лінії - в золотистих відтінках.

Дженніфер Лопес з донькою (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

Образ співачки оцінили шанувальники по всьому світу. Фанати впевнені, що зараз Дженніфер виглядає красивою, як ніколи раніше.

Нагадаємо, відносини з Беном Аффлеком співачка не коментує. Але на свій день народження вона виклала спільне фото з актором, яке говорить сама за себе. Тим не менш, багато хто досі сумніваються в правдивості роману зірок, вважаючи їх піаром. При цьому зірки раз у раз з'являються на фото папараці за романтичними прогудкамі і подорожами.