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Красивая, как мама: Риз Уизерспун восхитила сходством с дочерью-именинницей

Автор: RBC.UA

9 сентября дочь знаменитой голливудской актрисы Риз Уизерспун Ава отметила 22-летие. В честь такого события звезда опубликовала новое фото девушки, на котором она позирует в праздничном образе.

На снимке Ава выглядит, как всегда, невероятно красивой и похожей на свою маму. А потому просто взорвала сеть.

Ава в зеленом вязаном крючком топе позирует на фоне стены из золотистых блесток. Образ именинницы дополнили трендовые золотые цепочки, а также крупные серьги. Макияж девушке сделали с выразительными стрелками и блеском на губах. Ава выглядит просто роскошно, а потому получила массу комплиментов.

Дочь Риз Уизерспун - ее копия (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"С Днем рождения мою милую девочку… Извините… Я имею в виду мою взрослую дочку!!! Невозможно описать словами, как я горжусь тобой. Ты выросла в необыкновенного человека, который так заботится об окружающем мире. Мне так повезло, что ты осветила мою жизнь. Я люблю тебя, Ава!!", - написала Риз под фото.

Поклонники голливудской актрисы изумились, какой красавицей стала девушка и как похожа она на звездных родителей. В частности, на маму. "Настоящая богиня", "Твоя близняшка", "С первого взгляда я подумал, что это ты", "Очень-очень красивая", "О боже, она выглядит, точно как ты", "Омг, я правда думала, что это ТЫ... С днем рождения ее! (И она ВСЕГДА будет вашей маленькой девочкой", - пишут растроганные поклонники.

Также ранее Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицей.

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