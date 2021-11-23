Красивая жизнь на пару дней: дом из фильма "Дом Gucci" стал доступен для аренды на Airbnb
Фильм "Дом Gucci" еще до премьеры заставил сердца модных фанатиков по всему миру биться чаще. Отличная возможность отвлечься от повседневности и погрузиться в атмосферу роскошной жизни хотя бы на пару часов! Но теперь есть еще более заманчивое предложение от сервиса Airbnb.
Прикоснуться к шикарной жизни можно буквально: вилла Бальбиано теперь доступна к бронированию в марте.
Величественный дворец 16 века с пышными садами, фресками эпохи барокко и богато украшенными позолоченными интерьерами расположен на берегу озера Комо. В 18 веке здесь жил кардинал Дурини, который собрал большую коллекцию произведений искусства и купил дополнительные участки земли, на которых появилось множество построек, включая церковь. За время его правления Вилла Бальбиано стала местом сбора итальянской интеллигенции.
Вилла готова принять гостей (фото: airbnb.com)
Каждая деталь здесь кричит о роскоши: апартаменты наполнены антикварной мебелью, приобретенной на аукционах Sotheby's и Christies. Все комнаты украшают хрустальные люстры, мраморные ванные комнаты и бархатная мебель оттенков драгоценных камней. Фрески 17-го века художников эпохи барокко братьев Рекки и Агостино Силвы сохранились до наших дней. Сегодня дом дополнил открытый бассейн, лодочный домик и частный причал.
Пожить в стиле люкс может каждый (фото: airbnb.com)
В фильме "Дом Гуччи" это был дом патриарха семьи Гуччи - Альдо Гуччи. У гостей будет доступ на первые три этажа дома, на которые можно подняться на частном лифте. Бронирование виллы откроется в понедельник, 6 декабря. И снять его можно будет только на одну конкретную дату - 30 марта. Так что всем желающим нужно быть начеку!
Ранее сервис предлагал снять квартиру Кэрри Брэдшоу.