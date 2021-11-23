Красиве життя на пару днів: будинок з фільму "Будинок Gucci" став доступний для оренди на Airbnb

Фільм "Будинок Gucci" ще до прем'єри змусив серця модних фанатиків по всьому світу битися частіше. Відмінна можливість відволіктися від повсякденності і зануритися в атмосферу розкішного життя хоча б на пару годин! Але тепер є ще більш приваблива пропозиція від сервісу Airbnb.

Доторкнутися до шикарного життя можна буквально: вілла Бальбіано тепер доступна до бронювання в березні.

Величний палац 16 століття з пишними садами, фресками епохи бароко і багато прикрашеними позолоченими інтер'єрами розташований на березі озера Комо. У 18 столітті тут жив кардинал Дуріні, який зібрав велику колекцію творів мистецтва і купив додаткові ділянки землі, на яких з'явилися безліч споруд, включаючи церкву. За час його правління Вілла Бальбіано стала місцем збору італійської інтелігенції.

Вілла готова прийняти гостей (фото: airbnb.com)

Кожна деталь тут кричить про розкіш: апартаменти наповнені антикварними меблями, придбаними на аукціонах Sotheby's і Christies. Всі кімнати прикрашають кришталеві люстри і оксамитові меблі відтінків дорогоцінних каменів. Фрески 17-го століття художників епохи бароко братів Реккі і Агостіно Сілви збереглися до наших днів. Сьогодні будинок доповнив відкритий басейн, човновий будиночок і приватний причал.

Пожити в стилі люкс може кожен (фото: airbnb.com)

У фільмі "Будинок Гуччі" це був будинок патріарха сім'ї Гуччі - Альдо Гуччі. У гостей буде доступ на перші три поверхи будинку, на які можна піднятися на приватному ліфті. Бронювання вілли відкриється в понеділок, 6 грудня. І зняти його можна буде тільки на одну конкретну дату - 30 березня. Так що всім бажаючим потрібно бути напоготові!