Красивая жизнь на пару дней: дом из фильма "Дом Gucci" стал доступен для аренды на Airbnb

Величественный дворец 16 века с пышными садами, фресками эпохи барокко и богато украшенными позолоченными интерьерами расположен на берегу озера Комо. В 18 веке здесь жил кардинал Дурини, который собрал большую коллекцию произведений искусства и купил дополнительные участки земли, на которых появилось множество построек, включая церковь. За время его правления Вилла Бальбиано стала местом сбора итальянской интеллигенции.

Вилла готова принять гостей (фото: airbnb.com)

Каждая деталь здесь кричит о роскоши: апартаменты наполнены антикварной мебелью, приобретенной на аукционах Sotheby's и Christies. Все комнаты украшают хрустальные люстры, мраморные ванные комнаты и бархатная мебель оттенков драгоценных камней. Фрески 17-го века художников эпохи барокко братьев Рекки и Агостино Силвы сохранились до наших дней. Сегодня дом дополнил открытый бассейн, лодочный домик и частный причал.

Пожить в стиле люкс может каждый (фото: airbnb.com)

В фильме "Дом Гуччи" это был дом патриарха семьи Гуччи - Альдо Гуччи. У гостей будет доступ на первые три этажа дома, на которые можно подняться на частном лифте. Бронирование виллы откроется в понедельник, 6 декабря. И снять его можно будет только на одну конкретную дату - 30 марта. Так что всем желающим нужно быть начеку!