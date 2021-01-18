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Красивее, чем когда-либо: Ким Кардашьян блеснула роскошным бюстом в откровенном наряде

Автор: Lite

Публичности Ким Кардашьян новости о разводе только пошли на пользу. Так, число подписчиков в ее блоге Instagram резко увеличилось. Несколько часов назад знаменитость сделала пост, радостно отметив 200-миллионную отметку фолловеров. Обгоняет ее только бьюти-гуру Кайли, которая заполучила 210 миллионов фанатов в свой блог. Кендалл, которая ушла в профессиональную карьеру модели, довольствуется 148 миллионами. За ней следует Хлое, которая развила свой блог до 127 миллионов. А за Кортни, старшая из сестер, наблюдает "всего лишь" 107 миллионов.


Ким отметила 200 млн фолловеров (фото: instagram.com/kimkardashian)

В честь события Ким сделала пост, где позирует в очередном стильном и откровенном образе. Звезда надела топ с внушительным декольте, который подчеркнуло ее роскошный бюст. Дополнили образ длинные серьги с камнями. Особого внимания заслуживает прическа: Ким уложила волосы, окрашенные в блонд, мягкими волнами. Макияж 40-летняя знаменитость сделала в песочных приглушенных оттенках, использовав накладные ресницы и свой любимый бледно-розовый оттенок помады.

"200 миллионов. Спасибо вам огромное за любовь", - написала Ким в посте. В ответ на инста-королеву посыпались комплименты и поздравления. "Ты буквально молодеешь", "Поздравляю, Ким!", "Поздравляю, королева", "Выглядишь лучше, чем когда-либо", "Что за красота", "Твоя прическа - моя цель", "Самая красивая, кто когда-либо заслуживал всего этого", "Ты чудо", - пишут благодарные и восторженные фанаты.

Ранее звезда показала пикантный лук для фотосессии, который, впрочем, скопировала у известной певицы.

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Новости Украины Ким Кардашьян