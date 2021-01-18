Красивіша, ніж коли-небудь: Кім Кардашьян блиснула розкішним бюстом у відвертому вбранні

Публічності Кім Кардашьян новини про розлучення тільки пішли на користь. Так, число послідовувачів в її блозі Instagram різко збільшилося. Кілька годин тому знаменитість зробила пост, радісно зазначивши 200-мільйонну позначку фоловерів. Обганяє її тільки б'юті-гуру Кайлі, яка отримала 210 мільйонів фанатів у свій блог. Кендалл, яка пішла в професійну кар'єру моделі, задовольняється 148 мільйонами. За нею слідує Хлое, яка розвинула свій блог до 127 мільйонів. А за Кортні, старша з сестер, спостерігає "всього лише" 107 мільйонів.



Кім відзначила 200 млн фоловерів (фото: instagram.com/kimkardashian)

На честь події Кім зробила пост, де позує в черговому стильному і відвертому образі. Зірка одягла топ з великим декольте, який підкреслив її розкішний бюст. Доповнили образ довгі сережки з камінням. Особливої уваги заслуговує зачіска: Кім уклала волосся, пофарбоване в блонд, м'якими хвилями. Макіяж 40-річна знаменитість зробила в пісочних приглушених відтінках, використавши накладні вії і свій улюблений блідо-рожевий відтінок помади.

"200 мільйонів. Спасибі вам величезне за любов", - написала Кім в пості. У відповідь на інста-королеву посипалися компліменти і поздоровлення. "Ти буквально молодшаєш", "Вітаю, Кім!", "Вітаю, королева", "Виглядаєш краще, ніж коли-небудь", "Що за краса", "Твоя зачіска - моя мета", "Найкрасивіша, хто коли-небудь заслуговував всього цього", "Ти чудо", - пишуть вдячні і захоплені фанати.

Раніше зірка показала пікантний лук для фотосесії, який, втім, скопіювала у відомої співачки.