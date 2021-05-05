Красота по наследству: Дженнифер Лопес показала редкое фото с мамой и дочерью

Певица сделала фото не просто так: ее бренд JLo Beauty запустил акцию под лозунгом "Красота не имеет срока годности". Тем не менее, снимок получился невероятно трогательным. Дженнифер отлично передала атмосферу семейного тепла и красоту женщин ее рода. Все трое позируют в профиль, выстроившись по росту, что символизирует в том числе уважение к старшему поколению.

Дженнифер Лопес с мамой и дочерью (фото: instagram.com/jlo)

Фото певицы просто взорвало ее страницу в сети Instagram: "Это так красиво! Это нужно поставить в рамку", "Я плачу", "Поколение красоты", "Это так сильно! Вау", "Благословенные", "Ты такой творческий мыслитель", "Три королевы в одном посте", "Прекрасные леди", - восторгаются фанаты.