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Краса у спадок: Дженніфер Лопес показала рідкісне фото з мамою і дочкою

Автор: Lite

Дженніфер Лопес вирішила нагадати всім про важливість сімейних уз. А заодно продемонструвала, що краса і молодість в їх роду передається у спадок.

Зірка показала спільне фото з мамою Гваделупе Родрігес і дочкою Еммою, яке неймовірно зворушило мережу.

Співачка зробила фото не просто так: її бренд JLo Beauty запустив акцію під гаслом "Краса не має терміну придатності". Проте, знімок вийшов неймовірно зворушливим. Дженніфер відмінно передала атмосферу сімейного тепла і красу жінок її роду. Всі троє позують в профіль, вишикувавшись по зростанню, що символізує в тому числі повагу до старшого покоління.

Дженніфер Лопес з мамою і дочкою (фото: instagram.com/jlo)

Фото співачки просто підірвало її сторінку в мережі Instagram: "Це так красиво! Це потрібно оформити в раму", "Я плачу", "Покоління краси", "Це так сильно! Вау", "Благословенні", "Ти такий творчий мислитель", "Три королеви в одному пості", "Прекрасні леді", - захоплюються фанати.

Нагадаємо, співачка зараз активно гастролює: днями вона показала спокусливий концертний образ. Так що сумувати за Алексом Родрігесом поп-королеві ніколи. Тим більше що вона швидко знайшла розраду в лиці свого іншого екс-коханого Бена Аффлека. Правда, про романтичний зв'язок мова поки не йде.

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