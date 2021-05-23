UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кричала как сумасшедшая: Кухар с ужасом вспомнила о своем отдыхе с риском для жизни

Автор: Lite

Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым в апреле слетали в романтический отпуск на Шри-Ланку. Пара оставила дома детей и решила расслабиться на берегу океана вдвоем под шум прибоя на фоне райских красот. К слову, Екатерина и Александр встретили прямо на пляже диких животніх, что страшно напугало приму-балерину.

Подробностями экзотического и экстремального отдыха в райском уголке Земли судья "Танцев со звездами" поделилась с Катей Осадчей в рамках интервью для программы "Светская жизнь".

По словам Екатерины, муж решил сделать ей сюрприз. После отдыха в традиционной гостинице, пара переместилась в номер-кокон в отеле, расположеном в заповеднике с дикими животными. На его територии обитают более 120 леоапрдов и другие представители местного животного мира.

"Когда мы пошли на ресепшн, нам сказали: "Если вам будут звонить, вы пожалуйста оставайтесь в коконе, потому что на территорию, возможно, зашел слон, медведь или леопард. Я как-то так ха-ха, а потом меня чуть не затоптали буйволы на берегу пляже", - вспомнила Кухар.

Екатерина Кухар на Шри-Ланке столкнулась лицом к лицу с дикими животными (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Но это было только начало. По-настоящему Екатерину напугали змеи, котрые свободно могли забраться в номер постояльцев, что и произошло с балетной парой.

"Муж хотел схватить змею за хвост, я кричала как сумасшедшая. После этого стресса мы пришли к нашему кокону, а там опять змея. Я зашла и сказала: "Я тебя умоляю, я хочу сейчас собрать свои чемоданы и уехать домой. Отдых был экстремальный, не для меня", — подытожила прима-балерина.

Екатерина с содроганием рассказала об экстремальном отдыхе

Напомним, то ранее Александр Стоянов рассказал, как намеренно покалечил себя ради Екатерины Кухар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Екатерина Кухар