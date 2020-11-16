В крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образе

Звезда презентует новинки косметики

Кайли Дженнер представила очередной провокационный образ, который сделал ее звездой сети. Молодая мамочка надела костюм, сшитый из коричневой кожи. Этот материал обожает вся семья Кардашьян-Дженнер, но именно Кайли выбирает вещи пикантные даже на деловую встречу.

Кайли в новом трендовом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В этот раз наряд 23-летней бизнесвумен составили брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули крутой изгиб ее бедер, а также крошечный корсет с соблазнительным вырезом, который едва прикрыл пышную грудь девушки. Впрочем, она явно и не собиралась ничего прикрывать, даже напротив. На многих снимках Дженнер постаралась прогнуться так, чтобы ее оголенные формы были видны максимально.

Дополнили наряд крошечная сумочка в тон костюму и объемные серьги-кольца. Прическу звезда предпочла в духе Лары Крофт в исполнении Джоли, собрав на затылке в длинную косу. Такую же укладку в последнее время обожает и старшая сестра Кайли – 40-летняя Ким Кардашьян. Изюминка же всего образа, на которой хотела сделать акцент юная владелица косметического бренда – макияж с ярко-красными губами. Его Кайли создала с помощью новой коллекции своей линии.

Напомним, для ее промо Дженнер вновь примерила соблазнительный образ в духе героини рождественских сказок. Правда, без пикантных деталей также не обошлось.