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В крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образе

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 22:36
В крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образе Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда презентует новинки косметики

Кайли Дженнер представила очередной провокационный образ, который сделал ее звездой сети. Молодая мамочка надела костюм, сшитый из коричневой кожи. Этот материал обожает вся семья Кардашьян-Дженнер, но именно Кайли выбирает вещи пикантные даже на деловую встречу.

В крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образеВ крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образеВ крошечном корсете и кожаных брюках: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в трендовом образеКайли в новом трендовом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В этот раз наряд 23-летней бизнесвумен составили брюки с высокой посадкой, которые подчеркнули крутой изгиб ее бедер, а также крошечный корсет с соблазнительным вырезом, который едва прикрыл пышную грудь девушки. Впрочем, она явно и не собиралась ничего прикрывать, даже напротив. На многих снимках Дженнер постаралась прогнуться так, чтобы ее оголенные формы были видны максимально.

Дополнили наряд крошечная сумочка в тон костюму и объемные серьги-кольца. Прическу звезда предпочла в духе Лары Крофт в исполнении Джоли, собрав на затылке в длинную косу. Такую же укладку в последнее время обожает и старшая сестра Кайли – 40-летняя Ким Кардашьян. Изюминка же всего образа, на которой хотела сделать акцент юная владелица косметического бренда – макияж с ярко-красными губами. Его Кайли создала с помощью новой коллекции своей линии.

Напомним, для ее промо Дженнер вновь примерила соблазнительный образ в духе героини рождественских сказок. Правда, без пикантных деталей также не обошлось.

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