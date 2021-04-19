В крошечных стрингах и рубашке: пышнотелая Эшли Грэм показала горячие домашние фото

Эшли Грэм примерила ярко-зеленую рубашку, которую завязала узлом на груди, оголив живот. А "низ" состоял только из стрингов цвета фуксии, их девушка подняла достаточно высоко на бедра. В одном из видео тут же она продемонстрировала соблазнительный комплект, украшенный прозрачными вставками.

Эшли Грэм показала новый образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм стоит на лестнице, соблазнительно прислонившись к стене и глядя у камеру томно. Также она добавила фото вблизи, на котором можно хорошо рассмотреть детали ее образа. Эшли сделала длинные графичные стрелки, которые никогда не выходят из моды, а брови прокрасила темно-коричневых карандашом.

Из аксессуаров молодая мама выбрала массу серег, которыми украсила все ухо. Как большая любительница золотых украшений, она добавила также несколько браслетов и кольца.