В крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фото

Ешлі Грем продемонструвала, що вона в прекрасній формі. 33-річна супермодель показала нові відверті фото, зроблені в її власному будинку. Гаряче!
Пости Ешлі зібрали масу лайків і позитивних відгуків.
Ешлі Грем приміряла яскраво-зелену сорочку, яку зав'язала вузлом на грудях, оголивши живіт. А "низ" складався тільки зі стрінгів кольору фуксії, їх дівчина підняла досить високо на стегна. В одному з відео тут же вона продемонструвала спокусливий комплект, оздоблений прозорими вставками.
Грем стоїть на сходах, спокусливо притулившись до стіни і дивлячись у камеру млосно. Також вона додала фото поблизу, на якому можна добре розглянути деталі її образу. Ешлі зробила довгі графічні стрілки, які ніколи не виходять з моди, а брови пофарбувала темно-коричневим олівцем.
З аксесуарів молода мама обрала масу сережок, якими прикрасила все вухо. Як велика любителька золотих прикрас, вона додала також кілька браслетів і кільця.
Раніше модель поділилася образом, основу якого склали шорти і жакет в піжамному стилі.