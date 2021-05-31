"Кровь с молоком": Каменских в пикантном купальнике пленила сеть "страстным фото" на пляже

Настя в пикантном монокини позирует прямо на пляже у океана. Тонкие завязки подчеркивают аппетитные изгибы звезды, а сама она полностью отдается моменту, прикрыв глаза и эффектно позируя на камеру. Ее пестрая туника и вьющиеся локоны развиваются от порывов ветра. На шее - трендовое многослойное украшение, состоящее из изящяных золотоых цепочек с подвесками.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение - это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", - оставила мотивацинную подпись под пикантным пляжным кадром певица.

Настя показала жаркий кадр на берегу океана (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти не отпустили ее без комплиментов.