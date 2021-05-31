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"Кровь с молоком": Каменских в пикантном купальнике пленила сеть "страстным фото" на пляже

Автор: Lite

Настя Каменских – активный пользователь фотоблога. Она регулярно радует поклонников фото и новостями, а также часто мотивирует и вдохновляет их. Кадры с певицей взахлеб обсуждают ее подписчики, но сама артистка признается, что послания не читает и к критике относиться крайне сдержанно, а за поддержку всегда благодарна.

Так, Настя решила поделиться в Instagram жарким снимком, сделанным во время недавнего ретрита в Мексике, где параллельно прохили съемки реалити "Девочки рулят".

Настя в пикантном монокини позирует прямо на пляже у океана. Тонкие завязки подчеркивают аппетитные изгибы звезды, а сама она полностью отдается моменту, прикрыв глаза и эффектно позируя на камеру. Ее пестрая туника и вьющиеся локоны развиваются от порывов ветра. На шее - трендовое многослойное украшение, состоящее из изящяных золотоых цепочек с подвесками.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение - это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", - оставила мотивацинную подпись под пикантным пляжным кадром певица.

Настя показала жаркий кадр на берегу океана (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти не отпустили ее без комплиментов.

  • Нереальная
  • Шикарное тело
  • Красотка
  • Настя, великолепна
  • Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая
  • На этом фото прекрасно все
  • Нежная и очень красивая
  • Роскошная
  • Ты секси, Настенька
  • Какое страстное фото! Настя респект

Напомним, что ранее Настя Каменских показала веселую прогулку по центру Киева в компании любимых людей – мужа Потапа и лучшей подруги Анны Андрийчук.

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Новости Украины Настя Каменских