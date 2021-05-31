"Кров з молоком": Каменських у пікантному купальнику полонила мережу "пристрасним фото" на пляжі

Настя в пікантному монокіні позує прямо на пляжі біля океану. Тонкі зав'​язки підкреслюють апетитні вигини зірки, а сама вона повністю віддається моменту, прикривши очі і ефектно позуючи на камеру. Її строката туніка і кучеряві локони розвиваються від поривів вітру. На шиї - трендова багатошарове прикраса, що складається з тонких золотоих ланцюжків з підвісками.

"Після заходу завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення - це завжди початок чогось нового. І прекрасного", - залишила мотиваційний підпис під пікантним пляжним кадром співачка.

Настя показала жаркий кадр на березі океану (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті не відпустили її без компліментів.