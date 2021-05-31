RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Кров з молоком": Каменських у пікантному купальнику полонила мережу "пристрасним фото" на пляжі

Автор: Lite

Настя Каменських - активний користувач фотоблогу. Вона регулярно радує шанувальників фото і новинами, а також часто мотивує і надихає їх. Кадри зі співачкою активно обговорюють її підписники, але сама артистка зізнається, що послання не читає і до критики ставитися вкрай стримано, а за підтримку завжди вдячна.

Так, Настя вирішила поділитися в Instagram жарким знімком, зробленим під час недавнього ретриту в Мексиці, де паралельно прохили зйомки реаліті "Дівчата рулять".

Настя в пікантному монокіні позує прямо на пляжі біля океану. Тонкі зав'​язки підкреслюють апетитні вигини зірки, а сама вона повністю віддається моменту, прикривши очі і ефектно позуючи на камеру. Її строката туніка і кучеряві локони розвиваються від поривів вітру. На шиї - трендова багатошарове прикраса, що складається з тонких золотоих ланцюжків з підвісками.

"Після заходу завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення - це завжди початок чогось нового. І прекрасного", - залишила мотиваційний підпис під пікантним пляжним кадром співачка.

Настя показала жаркий кадр на березі океану (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті не відпустили її без компліментів.

  • Нереальна
  • Шикарне тіло
  • Красуня
  • Настя, чудова
  • Кров з молоком. Чарівна і неповторна
  • На цьому фото прекрасно все
  • Ніжна і дуже красива
  • Розкішна
  • Ти сексі, Настенька
  • Яке пристрасне фото! Настя респект

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала веселу прогулянку по центру Києва в компанії улюблених людей - чоловіка Потапа і кращої подруги Анни Андрійчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменських