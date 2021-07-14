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Том Круз впервые вышел в свет с новой возлюбленной, которая моложе на 20 лет

Автор: RBC.UA

Том Круз старается скрывать свою личную жизнь от посторонних. Но все в прессу давно просочилась информация, что он встречается с коллегой по фильму "Миссия: невыполнима 7" Хейли Этвелл. И на днях догадки подтвердились.

Так, на финале Уимблдона он появился в компании девушки.

59-летний Том Круз и 39-летняя Хейли Этвелл держались довольно непринужденно и ничем не выдали своих чувств. Но уже само по себе совместное появление пары не оставило поклонникам сомнений: между актерами что-то есть. Актер выбрал для матча темно-синий классический костюм. А актриса облачилась в воздушное цветастое платье и плащ молочного оттенка. В руках она держала яркую красную сумочку, а на ноги обула туфли ей в тон.

Новая девушка Тома Круза Хейли (фото: Getty Images; скрин instagram/peggycarter1945)

К слову, это первые серьезные отношения Тома Круза после расставания с Кэти Холмс, которая родила ему дочь Сури. А вот Хейли замужем пока не была. Девушке приписывали отношения с Ивэном Джонсом, Полом Уилсоном и сценаристом Стивеном Мерчантом. Но сама она старательно их скрывала. В одном из интервью она призналась, что ее отношения чаще всего длятся около двух лет. Роман с экс-мужем Николь Кидман у нее завязался на съемках "Миссия невыполнима 7".

Ранее мы писали об очередном нежном фото Николь Кидман с мужем.

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