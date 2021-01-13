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Ксения Мишина запустит шоу в YouTube: как "Секс с Анфисой Чеховой"

Автор: Владимир Костырин

Ксения Мишина хочет запустить собственное шоу, которое будет выходить в YouTube-платформе. Планы украинской актрисы театра и кино о новом проекте раскрыл ее возлюбленный, победитель реалити "Холостячка" Александр Эллерт.

Зрители смогут увидеть 31-летнюю звезду экрана в этом шоу в необычном амплуа, рассказал Эллерт в интервью "Зе Интервьюер".

"Я хочу, чтобы она появилась на YouTube. Ее нет сейчас на YouTube. И ей это интересно, она хотела бы попробовать в этом направлении. Поэтому я думаю ей формат какой-нибудь прикольный", - отметил он.

Эллерт допустил, что новый проект может быть своеобразной адаптацией или быть в формате шоу "Секс с Анфисой Чеховой".

По словам телеведущего, Мишина, которая в 2019-2020 годах приняла участие в трех шоу "Танцы со звездами", "Несколько Пародий" и "Холостячка", а еще в 2020-м успела сняться в фильме "Голая правда" и нескольких телесериалах ("Не отпускай", "Исчезающие следы", "Женские секреты", "Ты только мой") могла бы еще больше раскрыться в этом новом проекте.

"Она в своих ролях более сдержанная. На самом деле она очень кайфовая, умеет дурачиться, и мне хочется что-то вот такое, чтобы она показала себя другой в YouTube", - рассказал Эллерт.

Видео: Эллерт рассказал о планах Мишиной запустить собственное шоу в YouTube

Напомним, что перед этим Эллерт рассказал, почему до сих пор не познакомил Мишину с родителями.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина выходит замуж, а также рассказывали, когда и какой будет свадьба главной "Холостячки" страны.

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Новости Украины шоуновости шоу-бизнесаКсения Мишина