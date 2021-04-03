Куда Потап смотрит? Каменских в Мексике без обруального кольца озадачила поклонников

На фото Настя позирует в оливковом эффектном летней комлекте – топе и мини-юбке на запах. Рядом с ней находится молодой человек из творческой группы артистки – он помогает прикрепить петличный микрофон к наряду звезды. На заднем фоне можно увидеть спящих членов съемочной бригады.

Внимательные поклонники сразу начали забрасывать артистку вопросами. Например, их настрожил один из кадров, где певица демонстирует свою руку без обручального кольца. Также их заинтриговал молодой человек рядом с артисткой.

Настя Каменских озадачила фото из Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)