Куди Потап дивиться? Каменських в Мексиці без обручки на пальці спантеличила шанувальників

На фото Настя позує в оливковому ефектному річної комлекті – топі і міні-спідниці на запах. Поруч з нею знаходиться молодий чоловік з творчої групи артистки – він допомагає прикріпити петличний мікрофон до вбрання зірки. На задньому фоні можна побачити сплячих членів знімальної бригади.

Уважні шанувальники відразу почали закидати артистку питаннями. Наприклад, їх настрожил один з кадрів, де співачка демонструє свою руку без обручки. Також їх заінтригував молодий чоловік поруч з артисткою.

Настя Каменських спантеличила фото з Мексики (фото: instagram.com/kamenskux)