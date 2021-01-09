Кухар высказалась о громких семейных ссорах и растрогала чувствами к мужу: очень дорожу

Екатерина Кухар – успешная прима-балерина, медийная личность и просто счастливая жена и мама двоих детей. Вместе с мужем Александром Стояновым они и дома, и на работе. О своих семейных буднях и теплых чувствах друг к другу судья Танцев со звездами рассказала Маше Ефросининой.

На YouTube-канале ведущая "проэкзаменовала" балерину и вызвала ее на откровения о любимом.

"Это единственный мужчина, с которым я могу проводить 24 часа в сутки. И так уже практически 11 лет. Он мужчина, который может любить, откровенно любить, и он не эгоист. Он любит меня настолько сильно, что для него важно, когда мне везде хорошо", - трепетно высказалась о муже Екатерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов - пример любящей пары ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Александр не просто муж, а концертный менеджер, директор и продюсер примы.

"Все что он делает, он делает для нас. И я готова его поддержать как балетного продюсера. Он в семье кормилец, и он в основном зарабатывает деньги", – призналась судья "Танцев со звездами" и добавила, что в прошлом году за 4 месяца у пары было рекордное колличество спектаклей. Кроме основной деятельности, Александр занимается бизнесом и, в частности, недвижимостью.

Екатерина не скрывает – как и любая пара, они с Александром могут конфликтовать. Как правило, ссоры провоцируют четыре основных фактора.

"Я его люблю. Это правда. Я им очень дорожу. Но мы ссоримся. Сильно ссоримся. У нас четыре причины. Первая - это его быстрая езда, он такой Шумахер. И меня это выводит из себя. Второе – воспитание детей. У нас были гастроли по Франции и мы два месяца не видели детей. И в каком-то ресторане или аэропорту был сюжет, когда Бред Питт расходился с Анджелиной Джоли, и она причину назвала - у нас разные взгляды на воспитание детей. Я тогда так расплакалась. Александр позволяет детям абсолютно все, с папой можно стоять на голове и переврнуть дом вверх дном – раз папа разрешил, знаит можно так всегда. А для меня, человека рационального и дисциплинированного, это сложно", - призналась она.

Екатерина и Александр могут и повздорить. Одна из причин - воспитание детей ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Третьим пунктом у Екатерины выступает разный подход к работе в балетном зале. "У нас разные дороги к одной цели. Мы выходим на сцену, и у нас все легко и мы дышим в унисон – это огромная актерская работа, проведенная в зале. И зритель не видит, что артисту тяжело. Это каторжный труд. И я в зале скурпулезный человек, отличница. А он смешной. Мы, к примеру, крутим пируэт, а он может рассказывать какой-то анекдот. Мне кажется, он специально это делает – меня драконит", - с улыбкой привела пример Екатерина.

А четвертая причина конфликтов в звездной паре – поедание семечек в доме. Это очень раздражает Екатерину, ведь дети повторяют за папой. "Это так неэстетично", - считает балерина.

Екатерина Кухар разоткровенничалась об отношениях с мужем

А вот слабость Кати – это таранка, привычка родом из детства, когда ее дедушка-военный после рыбалки собственноручно готовил рыбку.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар очаровала праздничным выходом в свет с мужем Александром Стояновым.