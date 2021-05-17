Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями

Звезда надела джинсовый топ (одна шлейка кокетливо сползла с плеча знаменитости), дополнила лук черной юбкой-мини с трендовым текстильным поясом. Она допвершила образ сумочкой-багетом от Guess. На руках у Насти много тонких браслетов.

Макияж – легкий и естественный с нюдовой помадой, волосы уложены в естественные пляжные локоны.

Настя Каменских покрасовалась в мини (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники начли рассуждать на заданную артисткой тематику и описывать настоящую женщину. Но не забывали похвалить саму Настю.

Настя, Вы идеально подходите под описание "настоящая женщина"

Красотка

Роскошная как всегда

Красивая, как Богиня!

Ну какая же ты красотка

Секси девушка

Настоящая женщина это, например, Вы, Настя

Кукла

Настя, красивый образ

Позже Каменских похвасталась своими внушительными достижениями и наградами – она получила признание от украинского сегмента видеохостинга YouTube.

Настя показала знаковые награды (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастлива держать в руках эти награды! Лучшая исполнительница 2021 и Видеоклип Года 2021 в YouTube Ukraine. Для меня эти награды - символ того, что на своем творческом пути я двигаюсь в правильном направлении и что моя музыка откликается в ваших сердцах", - написала Настя.