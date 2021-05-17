Лялька: Каменських в міні спантеличила мережу і похвалилася знаковими досягненнями

Зірка одягла джинсовий топ (одна шлейка кокетливо сповзла з плеча знаменитості), доповнила лук чорною спідницею-міні з трендовим текстильним поясом. Вона довершила образ сумочкою-багетом від Guess. На руках у Насті багато тонких браслетів.

Макіяж - легкий і природний з нюдовой помадою, волосся укладене в природні пляжні локони.

Настя Каменських покрасувалася в міні (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали міркувати на задану артисткою тематику і описувати справжню жінку. Але не забували похвалити саму Настю.

Настя, ви ідеально підходите під опис "справжня жінка"

Красуня

Розкішна як завжди

Красива, як Богиня!

Ну яка ж ти красуня

Сексі дівчина

Справжня жінка це, наприклад, ви, Настя

Лялька

Настя, гарний образ

Пізніше Каменських похвалилася своїми значними досягненнями і нагородами – вона отримала визнання від українського сегмента відеохостингу YouTube.

Настя показала знакові нагороди (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щаслива тримати в руках ці нагороди! Краща виконавиця 2021 і відеокліп року 2021 в YouTube Ukraine. Для мене ці нагороди - символ того, що на своєму творчому шляху я рухаюся в правильному напрямку і що моя музика відгукується у ваших серцях", - написала Настя.