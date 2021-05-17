Лялька: Каменських в міні спантеличила мережу і похвалилася знаковими досягненнями

Настя Каменських звикла радувати шанувальників не тільки видовищним візуальним контентом, але часто прагне поговорити з ними по душах: ділиться своїми міркуваннями, особистою мотивацією і надихає. Цього разу Настя запропонувала шанувальникам поміркувати на тему, хто ж така справжня жінка.
Вона супроводила текст в Instagram гарячими фото, зробленими під час відпочинку в Мексиці.
Зірка одягла джинсовий топ (одна шлейка кокетливо сповзла з плеча знаменитості), доповнила лук чорною спідницею-міні з трендовим текстильним поясом. Вона довершила образ сумочкою-багетом від Guess. На руках у Насті багато тонких браслетів.
Макіяж - легкий і природний з нюдовой помадою, волосся укладене в природні пляжні локони.
Настя Каменських покрасувалася в міні (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники почали міркувати на задану артисткою тематику і описувати справжню жінку. Але не забували похвалити саму Настю.
Пізніше Каменських похвалилася своїми значними досягненнями і нагородами – вона отримала визнання від українського сегмента відеохостингу YouTube.
Настя показала знакові нагороди (фото: instagram.com/kamenskux)
"Щаслива тримати в руках ці нагороди! Краща виконавиця 2021 і відеокліп року 2021 в YouTube Ukraine. Для мене ці нагороди - символ того, що на своєму творчому шляху я рухаюся в правильному напрямку і що моя музика відгукується у ваших серцях", - написала Настя.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала бюст в купальнику.