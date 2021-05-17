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Лялька: Каменських в міні спантеличила мережу і похвалилася знаковими досягненнями

Автор: Lite

Настя Каменських звикла радувати шанувальників не тільки видовищним візуальним контентом, але часто прагне поговорити з ними по душах: ділиться своїми міркуваннями, особистою мотивацією і надихає. Цього разу Настя запропонувала шанувальникам поміркувати на тему, хто ж така справжня жінка.

Вона супроводила текст в Instagram гарячими фото, зробленими під час відпочинку в Мексиці.

Зірка одягла джинсовий топ (одна шлейка кокетливо сповзла з плеча знаменитості), доповнила лук чорною спідницею-міні з трендовим текстильним поясом. Вона довершила образ сумочкою-багетом від Guess. На руках у Насті багато тонких браслетів.

Макіяж - легкий і природний з нюдовой помадою, волосся укладене в природні пляжні локони.

Настя Каменських покрасувалася в міні (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали міркувати на задану артисткою тематику і описувати справжню жінку. Але не забували похвалити саму Настю.

  • Настя, ви ідеально підходите під опис "справжня жінка"
  • Красуня
  • Розкішна як завжди
  • Красива, як Богиня!
  • Ну яка ж ти красуня
  • Сексі дівчина
  • Справжня жінка це, наприклад, ви, Настя
  • Лялька
  • Настя, гарний образ

Пізніше Каменських похвалилася своїми значними досягненнями і нагородами – вона отримала визнання від українського сегмента відеохостингу YouTube.

Настя показала знакові нагороди (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щаслива тримати в руках ці нагороди! Краща виконавиця 2021 і відеокліп року 2021 в YouTube Ukraine. Для мене ці нагороди - символ того, що на своєму творчому шляху я рухаюся в правильному напрямку і що моя музика відгукується у ваших серцях", - написала Настя.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала бюст в купальнику.

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Новини України Настя Каменських