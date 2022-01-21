Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"

Песня прозвучит в третьем эпизоде "Эйфории", который выйдет на экраны уже в это воскресенье, 23 января. Название серии весьма интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".

Продюсерами трека выступили вокалист группы Magic! Назри Атвех и Дрю Эриксон, работавший над прошлогодним альбомом Дель Рей "Blue Banisters".

К слову, ранее Лана Дель Рей удалила все свои аккаунты из социальных сетей – Facebook, Twitter и Instagram.

Напомним, что второй сезон "Эйфории" стартовал на стриминг-сервисе HBO 9 января. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах - это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max. Продолжение молодежной тин-драмы состоит из восьми серий, последняя из которых выйдет 28 февраля.

Обложка нового сингла Ланы Дель Рей Watercolor Eyes

На данный момент вышло два эпизода. Сериал рассказывает о проблемах и сложных взаимоотношениях американских школьников. Главную роль в фильме играет певица и актриса Зендая. Также в сериале снимались Хантер Шафер, Сторм Райд, Эрик Дейн, Мод Апатоу и другие.