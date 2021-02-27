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Лекарство от грусти: Ирина Билык шокировала фанатов размышлениями о вакцинации

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 13:59
Лекарство от грусти: Ирина Билык шокировала фанатов размышлениями о вакцинации Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ирина Билык устроила соцопрос между своими поклонниками на тему вакцинации: певица восхитила изысканным фото в стильном черном наряде и поинтересовалась их мнением на тему лекарства от грусти.

Свой вопрос певица задала в Instagram.

На снимке Ирина стоит в черной шляпе и черном плаще на черном же фоне с грустным выражением лица и смотрит прямо в камеру.

"А если бы придумали вакцину от грусти, вы бы вакцинировались?", - поинтересовалась певица.

Лекарство от грусти: Ирина Билык шокировала фанатов размышлениями о вакцинации

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники были в шоке от такого вопроса и признались, что даже если бы такую прививку делали, они бы не пошли на отказ от грусти: иногда погрустить - очень даже хорошо, уверены они.

  • Не-а, грусть - это искусство. Без печали и грусти мы не были бы счастливы
  • Нет. Иногда погрустишь, а потом порадуешься чему-нибудь
  • Нет. Без грусти не было бы красивых песен, лирики. Мы бы не знали, что счастье ценно
  • Эх, Иришка! Нам ли быть в печали?
  • Думаю, что нет. Грусть - это состояние перезарядки и душевного очищения

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