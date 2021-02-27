Лекарство от грусти: Ирина Билык шокировала фанатов размышлениями о вакцинации

На снимке Ирина стоит в черной шляпе и черном плаще на черном же фоне с грустным выражением лица и смотрит прямо в камеру.

"А если бы придумали вакцину от грусти, вы бы вакцинировались?", - поинтересовалась певица.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники были в шоке от такого вопроса и признались, что даже если бы такую прививку делали, они бы не пошли на отказ от грусти: иногда погрустить - очень даже хорошо, уверены они.