Леся Никитюк едет в необычное путешествие после Нового года: стало известно - куда

Леся Никитюк призналась, что после Нового года решила отправиться в совершенно невероятное путешествие. Телеведущая собралась в украинские Карпаты, но не в их туристическую часть, а туда, куда еще не добрался асфальт.

Звезда призналась за кулисами шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", что отважилась на такой эксперимент - заглянуть в места, где совершенно не развит туризм. Она посетит местность под названием "Бойковщина", где отведает бойковскую кухню.

"Планирую отправиться в горы! Горы - это место силы для каждого украинца. Там очень классно. Тем более недавно мы отсняли для нашего шоу другую часть Карпат - не Буковель, а совсем другую часть, куда не ездят туристы. Это такая, знаете, дикая туристическая зона - неразвитый внутренний туризм, там за всю независимость люди не знают, что такое асфальт. Поэтому там очень интересно. К тому же, там классная бойковская кухня. Поэтому планирую именно туда", - говорит ведущая.

Леся также рассказала, что очень любит дарить подарки. Ее племянницы получили на "Николайчика" уникальные коллекционные куклы из Китая. Эту страну ведущая обожает, летает туда каждый год и учит китайский язык.

"А под елку я подготовлю другие игрушки, одежду - классные лыжные костюмы, потому что я хочу уже с детства учить своих племянниц кататься на лыжах", - добавила Никитюк.

Увидеть грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00.

Леся Никитюк будет зажигать на шоу с Олегом Кензовым, они исполнят их первую совместную песню "Дещо ще".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк раскрыла правду про источники своих доходов. Телеведущая рассказала, как может выживать на минимальном заработке.

Также сообщалось, что Лесю Никитюк зазывают на новый сезон шоу "Холостячка".