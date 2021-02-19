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Леся Никитюк в короткой юбке позирует в соблазнительной позе на полу: это идиллия

Автор: Lite

Леся Никитюк взорвала сеть снимком, на котором она сидит на полу со своей собакой Рафиком на полу.

Фотот Леся запостила в Instagram.

Ведущая позирует в лучах солнечнго света, соблазнительно подогнув одгу ногу. На ней - короткий жакет , оголяющий живот, и короткая юбка с завышенной талией.

"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - спросила ведущая.

Поклонники засыпали Никитюк комплиментами - как обычно, сказав, что она самая красивая ведущая.

  • Він дуже важко працює! Йому потрібно 24/7 захищати таку гарну хазяйку, щоб її не вкрали
  • Прекрасная, очаровательная загадочная, красивая женщина
  • Леся ти найкрасивіша! А ноги!
  • Красуня
  • Идиллия...

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, поклонники давно мечтают выдать Никитюк замуж, а недавно ведущая взволновала сеть снимками с эффектным мужчиной. Шоу "Холостячка" - ни к чему!

Также на День влюбленных Никитюк получила неожиданную валентинку, смотрите, от кого.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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