Леся Никитюк в короткой юбке позирует в соблазнительной позе на полу: это идиллия

Леся Никитюк взорвала сеть снимком, на котором она сидит на полу со своей собакой Рафиком на полу.

Поклонники засыпали Никитюк комплиментами - как обычно, сказав, что она самая красивая ведущая.

Ведущая позирует в лучах солнечнго света, соблазнительно подогнув одгу ногу. На ней - короткий жакет , оголяющий живот, и короткая юбка с завышенной талией.

Напомним, поклонники давно мечтают выдать Никитюк замуж, а недавно ведущая взволновала сеть снимками с эффектным мужчиной. Шоу "Холостячка" - ни к чему!

Также на День влюбленных Никитюк получила неожиданную валентинку, смотрите, от кого.