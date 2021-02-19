Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Леся Нікітюк підірвала мережа знімком, на якому вона сидить на підлозі зі своєю собакою Рафіком на підлозі.
Фотот Леся запостила в Instagram.
Ведуча позує в променях солнечнго світла, спокусливо підігнувши одгу ногу. На ній - короткий жакет, що оголив живіт, і коротка спідниця з завищеною талією.
"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - запитала ведуча.
Шанувальники засипали Никитюк компліментами - як зазвичай, сказавши, що вона найкрасивіша ведуча.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Нагадаємо, шанувальники давно мріють видати Никитюк заміж, а нещодавно ведуча схвилювала мережу знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!
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