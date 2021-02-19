Леся Нікітюк в короткій спідниці позує в спокусливій позі на підлозі: це ідилія

Леся Нікітюк підірвала мережа знімком, на якому вона сидить на підлозі зі своєю собакою Рафіком на підлозі.

Шанувальники засипали Никитюк компліментами - як зазвичай, сказавши, що вона найкрасивіша ведуча.

"Добрий ранок. Хто куняє, як Рафік?", - запитала ведуча.

Ведуча позує в променях солнечнго світла, спокусливо підігнувши одгу ногу. На ній - короткий жакет, що оголив живіт, і коротка спідниця з завищеною талією.

Нагадаємо, шанувальники давно мріють видати Никитюк заміж, а нещодавно ведуча схвилювала мережу знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!

Також на День закоханих Никитюк одержала несподівану валентинку, дивіться, від кого.