Леся Никитюк в крошечном бикини вызвала ажиотаж в сети просьбой: "столько желающих"

Телезвезда расположилась на шезлонге у бассейна. На ней – бикини с принтом анималье. Купальник с тонкими вавзками-веревочками подчеркнул волнительные изгибы Леси. Она спрятала волосы под шляпой и обошлась без макияжа.

"Кто намажет спинку? Ладно, я сама", - пококетничала с подписчиками Леся.

Леся Никитюк вызвала ажиотаж пляжным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле активно подключились к обсуждению жаркого кадра. В качестве помощника они неожиданно предложили Сергея Притулу и позавидовали соседям ведущей по пляжному комплексу, где она отдыхает и фотографируется. От желающих выполнить просьбу телезвезды в комментариях не было отбоя.