Леся Нікітюк у крихітному бікіні викликала ажіотаж у мережі проханням: "стільки охочих"

Телезірка розташувалася на шезлонгу біля басейну. На ній - бікіні з принтом анімалье. Купальник з тонкими вавзками-мотузочками підкреслив хвилюючі вигини Лесі. Вона сховала волосся під капелюхом і обійшлася без макіяжу.

"Хто намаже спинку? Гаразд, я сама", - пококетувала з підписниками Леся.

Леся Нікітюк викликала ажіотаж пляжним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле активно підключилися до обговорення спекотного кадру. В якості помічника вони несподівано запропонували Сергія Притулу і позаздрили сусідам ведучої по пляжному комплексу, де вона відпочиває і фотографується. Від бажаючих виконати прохання телезірки в коментарях не було відбою.