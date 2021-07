Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: "сладкая конфетка"

На снимках Леся позирует на белоснежной яхте. Для морской прогулки она надела белый топ и кокетливые шортики с высокой посадкой и нежным цветочным принтом. Звезда набросила на плечи нежный лавандовый свитшот, прикрывшись от ветра. В качестве аксессуаров Леди Ле выбрала трендовые многослойные украшения – жемчужные бусы и массивную золотую цепочку с кулоном, на запястье –часы и парочка изящных браслетов.

Леся не удержалась и показала свой средиземноморский обед – устрицы и мидии.

Леся показала прогулку на яхте и обед из деликатесов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Best of the day (лучшее за день)", - коротко, но информативно подписала на английском фотоотчет о проведенном времени Леди Ле

Многие поклонники оценили не только свою любимицу, но и ее наряд – им понравились оригинальные легкие шорты ведущей с нежным цветочным принтом.