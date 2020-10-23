Леся Никитюк составила собственный топ экстремальных развлечений в Карпатах

В Карпатах есть отдых на любой вкус и бюджет. Здесь туристы могут порелаксировать в чанах среди гор, испытать выносливость в походах на вершины, а также получить дозу адреналина. Ведущая "Le Маршрутки" на Новом канале Леся Никитюк попробовала некоторые экстремальные развлечение и теперь делится своими впечатлениями с читателями РБК-Украина.

В гору с ветерком

Если хотите испытать непередаваемые ощущения от горных троп, тогда вам нужно взять квадроцикл. Он может заехать туда, куда не заберется ни одна машина. Правда, эта поездка может быть довольно напряженной.

"Когда едешь на квадроцикле, еле успеваешь уклоняться от еловых веток. А иногда квадрик так мотает из стороны в сторону, что кажется, еще чуточку, и ты упадешь. И останешься в лесу навсегда. Потом придет медведь и тебя съест", - с улыбкой говорит Леся.

Леся Никитюк (фото: пресс-служба Нового канала)

Рафтинг на речке

Карпатские реки - "с характером", они так и манят туристов. Но есть одна особая - Черный Черемош. Здесь можно сильно пощекотать нервы.

"Раньше по этой реке сплавляли деревья. Теперь сплавляются люди. Здесь очень много порогов, камней, мы натыкались лодкой на них постоянно. А волны были бурные, как в Тихом океане", - делится ведущая Нового канала.

Кстати, интересный момент. Согласно местным легендам, днем в реке - живая вода, а вот ночью ею овладевают темные силы. Поэтому в темное время суток местные не советуют подходить к воде.

Леся Никитюк (фото: пресс-служба Нового канала)

На велосипеде со страховкой

Еще одно излюбленное место экстремалов - Bike Zip в Буковеле. Это велосипедная канатная дорога, протянутая через озеро Молодости. Это единственный Bike Zip в Европе и самый длинный в мире - 560 метров.

"Ехать на велосипеде было очень страшно. Боялась пошевелить головой, ведь под нами текла вода. Если бы я знала, что будет так страшно, никогда в жизни бы на него не села", - признается Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее Леся Никитюк откровенно высказалась о Притуле.