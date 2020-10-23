Леся Нікітюк склала власний топ екстремальних розваг у Карпатах

У Карпатах є відпочинок на будь який смак та бюджет. Тут туристи можуть порелаксувати в чанах серед гір, випробувати витривалість у походах на вершини, а також отримати дозу адреналіну. Ведуча "Le Маршрутки" на Новому каналі Леся Нікітюк спробувала деякі екстремальні розваги і тепер ділиться своїми враженнями з читачами РБК-Україна.

В гору з вітерцем

Якщо хочете випробувати непередавані відчуття від гірських стежок, тоді вам потрібно взяти квадроцикл. Він може заїхати туди, куди не забереться жодна машина. Правда, ця поїздка може бути досить напруженою.

"Коли їдеш на квадроциклі, ледве встигаєш ухилятися від ялинових гілок. А іноді квадрик так мотає з одного боку в бік, що здається, ще трішки, і ти впадеш. І залишишся в лісі назавжди. Потім прийде ведмідь і тебе з'їсть", - з посмішкою каже Леся.

Леся Нікітюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Рафтинг на річці

Карпатські річки - "з характером", вони так і ваблять туристів. Але є одна особлива - Чорний Черемош. Тут можна добряче полоскотати нерви.

"Раніше по цій річці сплавляли дерева. Тепер сплавляються люди. Тут дуже багато порогів, каменів, ми натикалися човном на них постійно. А хвилі були бурхливі, як в Тихому океані", - ділиться ведуча Нового каналу.

До речі, цікавий момент. Згідно з місцевими легендами, вдень в річці - жива вода, а от вночі нею оволодівають темні сили. Тому в темний час доби місцеві не радять підходити до води.

Леся Нікітюк (фото: прес-служба Нового каналу)

На велосипеді зі страховкою

Ще одне улюблене місце екстремалів - Bike Zip в Буковелі. Це велосипедна канатна дорога, протягнута через озеро Молодості. Це єдиний Bike Zip в Європі і найдовший у світі - 560 метрів.

"Їхати на велосипеді було дуже страшно. Боялася поворухнути головою, адже під нами текла вода. Якщо б я знала, що буде так страшно, ніколи в житті б на нього не сіла", - зізнається Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше Леся Нікітюк відверто висловилася про Притулі.