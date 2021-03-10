Леся Никитюк всполошила сеть новостями о поездке в турецкую клинику

Леся запечатлена в удобном спортивном костюме у трапа самолета. Она полетела в Стамбул на ежегодное обязательное обследование для контроля состояния здоровья.

"Добрий денейшн. Нарешті лечу на Check Up! Раз на рік я беру свою сім’ю (не всіх звичайно, а тільки тих хто був слухняний) і лечу в Стамбул на обстеження організму, в клініку! Стамбул, жди", - напсла Леся.

Леся Никитюк улетела на обследование в Стамбул (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Леси стали интересоваться не только тонкостями медицинского туризма и ценами, но и спросили, почему ведущая не пройдет полное обследование в родной Украине.

А в Украине нет специалистов?

Неожиданно. Расскажите, пожалуйста, почему именно в Стамбуле? Не Украина? Германия? Израиль?

А почему в Киеве нельзя это сделать?

Круто! Молодець!

Красотка. Расскажите, пожалуйста, обязательно

Класс, и сменишь обстановку и морским воздухом подышишь, уже как терапия

Что случилось? В связи с чем обследование?

К слову, в сториз можно увидеть маму Леси, котрая составила ей компанию в поездке. Ведущая уже приземлилась в Стамбуле и сообщила об этом поклонникам.

"Друзья, нас уже встретили. Проведут в трансфер, который будет сопровождать до самой клиники, потом - в отель, если надо будет – назад в клинику, и потом – в аэропорт", - отметила она.