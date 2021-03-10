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Леся Нікітюк сполохала мережу новин про поїздку в турецьку клініку

Автор: Lite

Леся Нікітюк провела березневий вікенд у рідному Хмельницькому – на це у неї були вагомі причини. По-перше, день народження улюбленої мами Кет, по-друге, 8 березня в колі улюблених племінниць і рідних. Після свят Леді Ле вирішила впритул зайнятися питаннями здоров'я і відправилася на повне обстеження організму в Туреччину.

Про свої плани телезірка повідомила в Instagram.

Леся зображена в зручному спортивному костюмі біля трапа літака. Вона полетіла в Стамбул на щорічне обов'язкове обстеження для контролю стану здоров'я.

"Добрий денейшн. Нарешті лечу на Check Up! Раз на рік я беру свою сім'я ю (не всіх звичайно, а тільки тих хто був слухняний) і лечу в Стамбул на обстеження організму, в клініку! Стамбул, чекай", - напсла Леся.

Леся Нікітюк полетіла на обстеження в Стамбул (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі стали цікавитися не тільки тонкощами медичного туризму і цінами, але і запитали, чому ведуча не пройде повне обстеження у рідній Україні.

  • А в Україні немає фахівців?
  • Несподівано. Розкажіть, будь ласка, чому саме в Стамбулі? Не Україна? Німеччина? Ізраїль?
  • А чому в Києві не можна це зробити?
  • Круто! Молодець!
  • Красуня. Розкажіть, будь ласка, обов'язково
  • Клас, і зміниш обстановку і морським повітрям подихаєш, вже як терапія
  • Що сталося? У зв'язку з чим обстеження?

До речі, в сторіз можна побачити маму Лесі, яка склала їй компанію в поїздці. Ведуча вже приземлилася в Стамбулі і повідомила про це прихильникам.

"Друзі, нас вже зустріли. Проведуть в трансфер, який буде супроводжувати до самої клініки, потім - в готель, якщо треба буде – знову в клініку, і потім – в аеропорт", - зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк з гумором показала, як дівчата «відходять» від веселого святкування 8 березня.

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Новини України Леся Нікітюк
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