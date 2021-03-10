Леся Нікітюк сполохала мережу новин про поїздку в турецьку клініку

Леся Нікітюк провела березневий вікенд у рідному Хмельницькому – на це у неї були вагомі причини. По-перше, день народження улюбленої мами Кет, по-друге, 8 березня в колі улюблених племінниць і рідних. Після свят Леді Ле вирішила впритул зайнятися питаннями здоров'я і відправилася на повне обстеження організму в Туреччину.
Про свої плани телезірка повідомила в Instagram.
Леся зображена в зручному спортивному костюмі біля трапа літака. Вона полетіла в Стамбул на щорічне обов'язкове обстеження для контролю стану здоров'я.
"Добрий денейшн. Нарешті лечу на Check Up! Раз на рік я беру свою сім'я ю (не всіх звичайно, а тільки тих хто був слухняний) і лечу в Стамбул на обстеження організму, в клініку! Стамбул, чекай", - напсла Леся.
Леся Нікітюк полетіла на обстеження в Стамбул (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Лесі стали цікавитися не тільки тонкощами медичного туризму і цінами, але і запитали, чому ведуча не пройде повне обстеження у рідній Україні.
До речі, в сторіз можна побачити маму Лесі, яка склала їй компанію в поїздці. Ведуча вже приземлилася в Стамбулі і повідомила про це прихильникам.
"Друзі, нас вже зустріли. Проведуть в трансфер, який буде супроводжувати до самої клініки, потім - в готель, якщо треба буде – знову в клініку, і потім – в аеропорт", - зазначила вона.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк з гумором показала, як дівчата «відходять» від веселого святкування 8 березня.