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Лилия Ребрик показала идеальный способ приучить детей к дисциплине: в ритме танца

Новина українською → Воскресенье 22 ноября 2020 15:38
Лилия Ребрик показала идеальный способ приучить детей к дисциплине: в ритме танца Лиллия Ребрик с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая со старшей дочкой придумала полезный способ взбодриться

Лилия Ребрик – внимательная, заботливая и понимающая мама, которая является еще и близкой подружкой для своих дочек Дианы и Полины. Энергии и креатива ей не занимать. Так, Лилия, как творческая неугомонная личность, придумала оригинаальнный и увлекательный способ приучить ребенка к дисциплине дома. Так, вместе со старшей дочкой Дианой она показала на страничке в Instagram полезный танец, который поможет запомнить важные ежедневные ритуалы в веселой игровой форме.

На вдео звезда в синем спортивном костюме показывает девочке оригинальную обучающую зарядку, которая еще и отлично прорабатывает мышцы, помогает взбодриться!

"Начинаем утро с утренней зарядки. Вы просили - мы сделали. Смотрите со звуком. Секрет заключается в том, что поощрять ребенка к полезным привычкам нужно только в игровой форме, да и своим примером (маме не помешает). Детям - интересно, мами- полезно, а папам – ммм", - заверила ведущая.

Подписчикам ведущий пришлися по вкусу ее метод воспитания, а также они отметили пластику и грацию Лилии.

"Какие умнички. Если так все будут начинать свое утро, никаких неврозов, депрессий и панических атак не будет", "Лиля, я балдею от того как вы тянете носочек. Как же это красиво", "Как здорово! Какая пластика! Какая классная энергия", "Мама просто красоточка! Дианка красавица!" - писали юзеры.

Напомним, что ранее Лиия Ребрик покорила поклонников натуральной красотой.

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