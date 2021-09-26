Лилия Ребрик раскрыла свою главную мечту и умилила семейным кадром

На фото Лилия запечатлена с любимым мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной во дворе их загородного дома. Судя по всему, денек выдался на редкость холодный - все одеты в теплые куртки, а девочки еще и в шапки. Но при этом они улыбаются и явно счастливы проводить время вместе.

Лилия Ребрик покорила милым семейным снимком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик напомнила, что 25 сентября отмечается Всемирный день мечты и рассказала о своей самой главной мечте.

"Моя найбільша мрія - бачити здоровою свою РОДИНУ! Банально? Так! Але це - найбажаніше! Сьогодні всесвітній день МРІІ! Пишіть у коментарях СВОЇ, хай навіть найшаленіші, діліться, я заряджаю цей пост на те, що все ОБОВ‘ЯЗКОВО здійсниться!" - поделилась ведущая.

Подписчики отметили, что у Лилии прекрасная мечта и принялись делиться своими в комментариях - у многих она такая же, как у звезды.