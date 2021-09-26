RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром

Автор: Марина Настевич

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик зачарувала шанувальників милим і смішним сімейним фото, а також відверто розповіла про свою найбільшу мрію.

Щасливий осінній знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Лілія зображена з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною у дворі їх заміського будинку. Судячи з усього, день видався на рідкість холодний - всі одягнені в теплі куртки, а дівчатка ще й в шапки. Але при цьому вони посміхаються і явно щасливі проводити час разом.

Лілія Ребрик підкорила милим сімейним знімком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик нагадала, що 25 вересня відзначається Всесвітній день мрії і розповіла про свою найголовнішу мрію.

"Моя найбільша мрія - бачити здоровою свою родину! Банально? Так! Але це - найбажаніше! Сьогодні всесвітній день МРІІ! Пишіть у коментарях СВОЇ, хай навіть найшаленіші, діліться, я заряджаю цей пост на те, що все ОБОВ'ЯЗКОВО здійсниться!"- поділилася ведуча.

Підписники відзначили, що у Лілії прекрасна мрія і почали ділитися своїми в коментарях - у багатьох вона така ж, як у зірки.

Нагадаємо, раніше Ребрик розповіла про знакову подію в житті молодшої дочки Поліни - дівчинка пішла в дитячий сад. Якщо перша дочка Лілії Діана вперше потрапила в дошкільний заклад в два роки, то з Полею її батьки затягнули – виною тому пандемія коронавірусу і низка локдаунів. Однак малятко адаптувалася досить швидко і з задоволенням ходить в садок.

Читайте LITE в Google News
Лілія Ребрик