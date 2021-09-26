Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром

На фото Лілія зображена з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною у дворі їх заміського будинку. Судячи з усього, день видався на рідкість холодний - всі одягнені в теплі куртки, а дівчатка ще й в шапки. Але при цьому вони посміхаються і явно щасливі проводити час разом.

Лілія Ребрик підкорила милим сімейним знімком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик нагадала, що 25 вересня відзначається Всесвітній день мрії і розповіла про свою найголовнішу мрію.

"Моя найбільша мрія - бачити здоровою свою родину! Банально? Так! Але це - найбажаніше! Сьогодні всесвітній день МРІІ! Пишіть у коментарях СВОЇ, хай навіть найшаленіші, діліться, я заряджаю цей пост на те, що все ОБОВ'ЯЗКОВО здійсниться!"- поділилася ведуча.

Підписники відзначили, що у Лілії прекрасна мрія і почали ділитися своїми в коментарях - у багатьох вона така ж, як у зірки.