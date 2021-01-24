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Лучшая: Светлана Лобода в брендовом костюме сразила фанатов стройными ногами

Автор: Lite

Певица Светлана Лобода не устает удивлять и восхищать фолловеров своими нарядами. Недавно она запостила снимок, на котором она стои в кожаных ботфортах на высоких каблуках. Фото собрало просто море лайков и комментариев.

На этот раз Лобода показала лук от известного дизайнера: удлиненный пиджак с розовыми вставками прекрасно дополнили узкие брюки, а высокий каблук сделал и без того длинные ноги певицы мегадлинными. Маленькая сумочка и огромные серьги отлично подошли к наряду.

"У меня здесь не вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило с Alexander McQueen", - написала певица под своим постом, оставив поклонников гадать, что это значит.

Тем не менее, фанаты остались довольными, вид звезды впечатляет:

  • Лук - огонь!
  • Вообще, законно быть такой шикарной?
  • Как всегда, шикарна, крутая
  • Красотка, ноги нереально красивые

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, недавно Светлана Лобода показала своих не менее стильных, чем она сама, малышек. Женское царство в белых нарядах взорвали сеть красотой.

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