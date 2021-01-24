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Краща: Світлана Лобода в брендовому костюмі вразила фанатів стрункими ногами

Автор: Lite

Співачка Світлана Лобода не втомлюється дивувати і надихати фоловерів своїми нарядами. Нещодавно вона запостила знімок, на якому вона позує у шкіряних ботфортах на високих підборах. Фото зібрало просто море лайків та коментарів.

Цього разу Лобода показала лук від відомого дизайнера: подовжений піджак з рожевими вставками чудово доповнили вузькі штани, а високий каблук зробив і без того довгі ноги співачки мегадовгими. Маленька сумочка і величезні сережки відмінно підійшли до наряду.

"У мене тут не вечірка з коктейлями. Я волію, щоб люди йшли з моїх шоу та їх нудило з Alexander McQueen", - написала співачка під своїм постом, залишивши шанувальників гадати, що це означає.

Тим не менш, фанати лишилися задоволеними, вид зірки вражає:

  • Лук - вогонь!
  • Взагалі, законно бути такою шикарною?
  • Як завжди, шикарна, крута
  • Красуня, ноги нереально красиві

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода показала своїх не менш стильних, ніж вона сама, маляток. Жіноче царство у білих вбраннях підірвали мережу красою.

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