Кто лучше? Тимоти Шаламе показал первые фото в образе культового персонажа Джонни Деппа

На новых фото Тимоти Шаламе предстал в бархатном костюме, пестром шарфе и шляпе-цилиндре - знаковом аксессуаре его эпатажного героя. В образе кондитера из знаменитой сказки он выглядит весьма органично и внешне даже напоминает своего предшественника - Джонни Деппа, который снялся в "Чарли и шоколадная фабрика" от Тима Бертона.

Тимоти Шаламе в роли Винни Вонки (фото: instagram.com/tchalamet)

В сети его перевоплощение встретили тепло: поклонники оставили Тимоти массу комментариев, в которых хвалят его образ и признаются, что ждут фильма с нетерпением.

Джонни Депп в роли Винни Вонки (фото: кадр из фильма)

Ранее Вилли Вонку также играл знаменитый американский актер Джин Уайлдер в экранизации сказки 1971 года от Мела Стюарта.