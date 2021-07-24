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Не лучший способ похудеть: Влад Яма признался, на какой диете набрал 8 килограммов

Автор: RBC.UA

Ирина Ванникова, Влад Яма и Руслана Писанка рассказали про свое отношение к питанию и диетам.

Ведущие дневного инфотейнмент-шоу "Твой день" на 1+1 рассказали читателям РБК-Украина неизвестную многим правду о попытках похудеть. Для этого они вместе с врачом-диетологом Анной Белокоз в прямом эфире говорили про фруктовые диеты.

Диетолог продемонстрировала, что на один килограмм дыни приходится аж 16 чайных ложек сахара (1 чайная ложка - это 5 граммов сахара - ред.). И это при том, что, по рекомендациям ВОЗ, человек должен употреблять максимум 5 чайных ложек сахара в день!

Ирина Ванникова призналась, что в жизни придерживается сбалансированного питания.

"Фрукты - не лучший способ похудеть, они полезны только до определенной меры. Я никогда не пробовала фруктовые диеты и среди знакомых у меня нет примера, кто пробовал. Если ты хочешь похудеть - надо уменьшать порции, не есть жареного, жирного, чипсов и не пить сладкие напитки. Основа здорового питания очень простая и доступная - нежирное мясо или рыба + овощи, утром каши".

Влад Яма рассказал, что впервые он попробовал диету 14 лет назад, после участия в проекте "Танцы со звездами". Тогда ведущий случайно похудел из-за стресса. Тренер назначил ему спортивную диету с высоким содержанием белков. Благодаря ей танцор набрал 8 килограмм - и вернул свой нормальный вес.

Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения, уверен Яма (фото: пресс-служба 1+1)

А вот что касается фруктовых диет, то Влад слышал об арбузной, однако не очень верит в ее эффективность.

"Большую часть своей осознанной жизни я ограничиваю себя в питании. Я понимаю, что можно есть, а что нельзя. Пытаюсь нарушать эти правила как можно реже. Арбуз - один из моих любимых десертов, вместе с черешней. После встречи с диетологом мои сомнения в арбузной диете только усилились. Невозможно похудеть, употребляя такое количество сахара за раз. Это все - стереотипы. Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения - это точно".

Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках

Фрукты - фруктами, а диета - диетой (фото: pexels.com)

А Руслана Писанка заявила:

"Я всегда буду на стороне всех женщин, независимо от того, какого размера у них тело, ведь должны светиться глаза. Это самая главная и самая крутая диета - быть счастливой! Я диеты не люблю вообще. Хоть и понимаю, что некоторые из них работают, и, возможно, нужны для здоровья по назначению врача.

Я не очень люблю фрукты на каждый день, и поэтому мне проще избежать в рационе переизбытка такого сахара. Но мне нравятся арбуз, дыня, сливы, груши и черника. И самое главное, что я узнала у нашей гостьи диетолога Анны Белокоз, - фруктов и ягод желательно съедать только 400 грамм в сутки - рекомендация для здоровья и хорошего самочувствия".

Раньше нутрициолог предупредила о вреде замороженных ягод из супермаркета.

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